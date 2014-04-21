В Донецке сепаратисты угрожают сжечь офис УНП из-за отказа снять флаг Украины

В центре Донецка на площади им. Ленина вооруженные сепаратисты требуют снять флаг Украины с офиса Украинской народной партии (УНП), угрожая сжечь здание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на своей странице в сети Фейсбук Председатель Украинской народной партии, народный депутат Украины Александр Клименко.

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«Сегодня ко мне в офис пришли вооруженные люди в балаклавах с нашивками «Донецкая Народная Республика» и поставили ультиматум «Если вы не снимите флаг Украины с башни здания, то мы снимем его сами». При этом звучали угрозы сжечь здание. Нам дали время до утра», - написал нардеп. При этом он добавил: «Друзья, флаг Украины, вывешенный в центре Донецка – символ нашей государственности…. Я флаг со здания не сниму. И буду защищать его, пока это будет возможно».

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Клименко призвал горожан быть солидарными и провести совместную акцию по защите государственного флага.