Стрельбу в Славянске устроили сепаратисты - Тымчук

Об этом руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным Тимчука, для организации этих диверсий накануне в близлежащих населенных пунктах было организовано похищение 4 автомобилей.

”Организовал похищение некий гр-н П., прозвище ”Душман”, уроженец Константиновки, последнее время проживал в Дружковке, 1963 г.р., в настоящее время - командир 3-го взвода батальона т.н.”армии Донецкой независимой республики””, - написал Тимчук.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ выявила признаки работы "иностранных консультантов" на ДонетчинеЕму стало также известно, что данный гражданин недавно организовал вывоз дочери на территорию России, а в настоящее время готовится к выезду в Москву его жена.

”В автомобили, оставленных на месте диверсии, пророссийскими экстремистами была подброшена символика ”Правого сектора””, - отметил эксперт.

Кроме того, он утверждает, что эти диверсии были совершены в рамках общего плана военно-политического руководства России относительно создания условий для военного вторжения в три области Украины.

”Данная диверсия дала возможность самопровозглашенному мэру Славянска требовать ввода российских войск на территорию Донецкой области”, - уверяет он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведения в регионе референдума о присоединении к России.

7 апреля сепаратисты, захватившие здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

По данным МВД Украины, сегодня ночью в Славянске во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а три - получили ранения.

Некоторые российские СМИ распространили информацию о причастности к перестрелке в Славянске представителей «Правого сектора».

Позже «Правый сектор» заявил, что не имеет отношения к перестрелке в Славянске, а попытки российских СМИ связать эти события с представителями организации направлены на запугивание людей на востоке Украины.

Самопровозглашенный "народный мэр" и председатель "ополчения Славянска" Вячеслав Пономарев обратился к руководству России с просьбой ввести в регион "миротворческие силы" ”для защиты от Национальной гвардии и ”Правого сектора”.