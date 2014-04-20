Самопровозглашенный ”народный мэр” Славянска попросил Путина ввести в регион войска - СМИ

Самопровозглашенный ”народный мэр” и глава ополчения Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев обратился к руководству России с просьбой ввести в регион миротворческие силы ”для защиты от Национальной гвардии и ”Правого сектора”.

Об этом Пономарев заявил на экстренной пресс-конференции в связи с ночной перестрелкой на окраине Славянска, сообщает РИА «Новости».

”Убивают наших братьев... Они не разговаривают с нами, а просто убивают”, — заявил Пономарев.

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«Сегодня город живет в состоянии осады со стороны ”Правого сектора», - добавил он.

По мнению Пономарева, защитить Славянск от «Правого сектора» может только Россия, поэтому он решил обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вводе миротворческих сил на территорию Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, сегодня ночью в Славянске во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а трое получили ранение.

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«В городе Славянск Донецкой области 20 апреля около 3.00 на блокпосту между двумя группами граждан возникло вооруженное столкновение. В результате этого один человек погиб и три получили огнестрельные ранения. Потерпевшие госпитализированы», - говорится в сообщении МВД.

В сообщении подчеркивается, что подробности данного инцидента уточняются.

Некоторые российские СМИ распространяли информацию о причастности к перестрелке в Славянске представителей «Правого сектора».

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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар заявила, что информация, распространенная российскими СМИ, о причастности представителей «Правого сектора» к перестрелке в Славянске, является российской провокацией, а ее назначение — показать, что ситуация в Украине не контролируемая.

Позже «Правый сектор» заявил, что не имеет отношения к перестрелке в Славянске, а попытки российских СМИ связать эти события с представителями организации, направлены на запугивание людей на востоке Украины.