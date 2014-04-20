Украина напоминает России о «женевских договоренностях» и призывает повлиять на сепаратистов

Министерство иностранных дел Украины напоминает России о «Женевских договоренностях», в рамках которых сепаратисты должны освободить здания и сдать оружие.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины относительно перестрелки в Славянске.

«Компетентные органы Украины начали безотлагательное расследование инцидента, который произошел этой ночью в городе Славянск и привел к гибели и ранению людей.

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Между тем, вызывает удивление, что Министерство иностранных дел Российской Федерации, не имея никаких официальных данных, поспешило сделать комментарий, в котором содержатся обвинения. Такие поспешные выводы означают, что они являются или голословными, или сделанными на основе искаженных оценок, полученных от ее собственных агентов на местах», - говорится в комментарии.

Российской стороне следует помнить о взятых на себя обязательствах в соответствии с «Женевскими договоренностями» и оказывать все необходимое влияние на сепаратистов для освобождения незаконно захваченных помещений, разблокирования дорог, сдачи оружия и недопущения никакого кровопролития.

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Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, сегодня ночью в Славянске во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а три - получили ранения.

«В городе Славянск Донецкой области 20 апреля около 3.00 на блокпосту между двумя группами граждан возникло вооруженное столкновение. В итоге один человек погиб и три получили огнестрельные ранения. Потерпевшие госпитализированы», - отмечается в сообщении МВД.

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Некоторые российские СМИ распространили информацию о причастности к перестрелке в Славянске представителей «Правого сектора».

Позднее «Правый сектор» заявил, что не имеет отношения к перестрелке в Славянске, а попытки российских СМИ связать эти события с представителями организации, направлены на запугивание людей на востоке Украины.

Справка УНИАН. По итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств России, США, ЕС и Украины, которая состоялась 17 апреля в Женеве, было принято совместное заявление, призванное урегулировать ситуацию в восточных областях Украины.

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Стороны, в частности, договорились, что все незаконные вооруженные группы должны быть разоружены; все незаконно занятые здания должны быть возвращены законным владельцам, все незаконно занятые улицы, площади и другие публичные места в городах и населенных пунктах должны быть освобождены.