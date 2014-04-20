Коломойский предлагает Турчинову не расформировывать бригаду, сдавшую оружие в Краматорске
Коломойский считает, что несмотря на допущенные ошибки, Днепропетровская 25-я воздушно-десантная бригада должна быть сохранена.
Председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский обратился к и.о. Президента Украины Александру Турчинову с просьбой сохранить Днепропетровскую 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, передает Обозреватель.
"Нашим бойцам, не имеющим опыта военно-полицейских операций, в условиях, когда не объявлено военное положение, противостояли вооруженные до зубов российские спецназовцы, которые цинично прикрывались толпой из местного населения, в том числе, женщинами и подростками", - заявил днепропетровский губернатор.
Коломойский считает, что несмотря на допущенные ошибки, Днепропетровская 25-я воздушно-десантная бригада должна быть сохранена.
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"Военнослужащим, чья вина будет доказана, необходимо дать возможность исправить пробелы в боевой и политической подготовке дальнейшей беспорочной службой. Возможно, следует ввести в бригаде должность политрука. В любом случае, досадный инцидент должен стать для наших бойцов хорошим уроком", - подытожил он.
Далее издание приводит текст обращения Коломойского полностью:
"Уважаемый Александр Валентинович!
Обращаюсь к Вам по поводу инцидента с бойцами Днепропетровской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
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Прежде всего, прошу обеспечить всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего с привлечением квалифицированных юристов и военных экспертов.
Прошу также учесть, что нашим бойцам, не имеющим опыта военно-полицейских операций, в условиях, когда не объявлено военное положение, противостояли вооруженные до зубов российские спецназовцы, которые цинично прикрывались толпой из местного населения, в том числе, женщинами и подростками.
Считаю, что, несмотря на допущенные ошибки, Днепропетровская 25-я воздушно-десантная бригада, не утратившая Боевого знамени, должна быть сохранена. Военнослужащим, чья вина будет доказана, необходимо дать возможность исправить пробелы в боевой и политической подготовке дальнейшей беспорочной службой. Возможно, следует ввести в бригаде должность политрука. В любом случае, досадный инцидент должен стать для наших бойцов хорошим уроком", - сказано в обращении Коломойского к Турчинову.