ГПУ начала расследование фактов применения против демонстрантов водометов
19:10, 19 апреля 2014Политика
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Правительство получило ответ от Генеральной прокуратуры Украины, которой было рекомендовано провести правовую оценку фактов применения водометов против участников акций протеста в Киеве в январе-феврале 2014 года. Об этом сообщил Министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак, отмечает Департамент информации и связей с общественностью Секретариата КМУ.
Водометы применялись при минусовой температуре
«Во времена трагических событий, которые происходили в Киеве, - отметил он, - Правительство Азарова - Януковича разрешило использовать водометы против мирных протестующих при минусовых температурах. Этим жестоким решением они нарушили все принятые международные гуманитарные стандарты. 1 марта 2014 (на третий день работы нового правительства) мы отменили такое решение предшественников и рекомендовали Генеральной прокуратуре провести правовую оценку таких фактов».
Генпрокуратура сообщила, что начала расследование, и также поручила сделать это и Министерству внутренних дел. «Надеюсь на скорое наказание виновных», - отметил Семерак.
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