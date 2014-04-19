ГПУ начала расследование фактов применения против демонстрантов водометов

«Во времена трагических событий, которые происходили в Киеве, - отметил он, - Правительство Азарова - Януковича разрешило использовать водометы против мирных протестующих при минусовых температурах. Этим жестоким решением они нарушили все принятые международные гуманитарные стандарты. 1 марта 2014 (на третий день работы нового правительства) мы отменили такое решение предшественников и рекомендовали Генеральной прокуратуре провести правовую оценку таких фактов».

Генпрокуратура сообщила, что начала расследование, и также поручила сделать это и Министерству внутренних дел. «Надеюсь на скорое наказание виновных», - отметил Семерак.