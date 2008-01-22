Ющенко, Тимошенко и Яценюк втягивают коммунистов в грязное дело?

Компартия никогда не согласится на членство Украины в НАТО. Первый секретарь Харьковского обкома КПУ Алла Александровская настаивает на том, что НАТО – агресивный блок, и мнение других украинских политиков на эту тему позиции КПУ не изменит.

“Что бы там не говорили, но НАТО – это агрессивный блок. Мы не забыли Югославию и никогда не забудем. Мы видим, что творится в Ираке, и не хотим, чтобы Украина участвовала в таких грязных делах. А нас в эти грязные дела втягивают”, - такое заявление Александровской размещено на сайте КПУ.

Кроме того нардеп указала сразу три причины, по которым коммунисты не согласны на членство в НАТО: “Во-первых, это наша политическая позиция, а во-вторых, мы учитываем мнение большинства граждан Украины. В-третьих, мы можем прогнозировать дальнейшие последствия подобного шага для страны: это фактическое уничтожение оборонного комплекса и превращение Украины в стартовую площадку для угрозы нашим ближайшим соседям. Это очень серьезный политический аспект, который повлияет как на само государство, так и на живущих в нем людей. Фактически, мы потеряем страну и станем подконтрольны тем, кому предоставим свою территорию”, - подчеркнула Александровская.