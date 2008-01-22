Янукович предлагает “снять” неприкосновенность на свой манер

“Народному депутату гарантируется депутатская неприкосновенность на весь срок осуществления депутатских полномочий”. Такое положение содержится в законодательной “новации”, зарегистрированной на сайте Верховной Рады.

В объяснительной записке к законопроекту, авторами которого являются Виктор Янукович, Александр Лавринович и Сергей Левочкин, утверждается, что принятие документа парламентом “сделает невозможным использование неприкосновенности для уклонения от ответственности за нарушение закона”.

Надо полагать, норму о “прикосновенности” нардепов авторы законопроекта предлагают символизировать таким положением: “народный депутат не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом”.