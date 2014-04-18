Крымские сепаратисты пока не пускают "самообороновцев" Крыма на Донбасс

Об этом сегодня перед журналистами "Новостей Крыма" заявил назначенный Путиным и. о. главы Республики Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, о готовности ехать в Донецк заявили три роты, однако им такая возможность пока не предоставляется.

«Как человек я уже давно был бы там», − заявил Аксенов, говоря о ситуации на Юго-Востоке Украины.