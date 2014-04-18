Крымские сепаратисты пока не пускают "самообороновцев" Крыма на Донбасс
17:16, 18 апреля 2014Политика
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Несмотря на желание сепаратистов Крыма оказать помощь пророссийским активистам Юго-Востока Украины, самопровозглашенные власти полуострова удерживают их от опрометчивых шагов.
Аксенов хотел бы быть на Донбассе
Об этом сегодня перед журналистами "Новостей Крыма" заявил назначенный Путиным и. о. главы Республики Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, о готовности ехать в Донецк заявили три роты, однако им такая возможность пока не предоставляется.
«Как человек я уже давно был бы там», − заявил Аксенов, говоря о ситуации на Юго-Востоке Украины.
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