Порошенко встретился с председателем комитета по иностранным делам ЕП Броком

Во время встречи Петр Порошенко и Элмар Брок обсудили важность принятой 17 апреля резолюции Европарламента по поддержке позиции Украины и необходимость введения в действие договоренностей достигнутых на четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Украины, США, Евросоюза и России в Женеве. В частности, подчеркивалось на критической важности отвода Российской Федерацией своих войск от восточных границ Украины и отзыва организаторов сепаратистских действий в юго-восточных областях.

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Также собеседники акцентировали внимание на необходимости усиления второго этапа экономических санкций и введения третьего, приостановлении действия контрактов с российскими компаниями и их подрядчиками, особенно в энергетической сфере,внедрении странами ЕС единодушного эмбарго в отношении поставок Россией оружия и продукции двойного назначения.

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок также подчеркнул недопустимость использования Российской Федерацией фальшивых причин для срыва президентских выборов в Украине и принуждении украинского общества изменить унитарное устройство нашего государства в федеративное.

Петр Порошенко поблагодарил за поддержку институции ЕС, Европарламент и лично господина Брока и заверил последнего, что его приоритетом как гражданина является обеспечение проведения конкурентных, прозрачных и честных выборов Президента Украины. В то же время, любое навязывание условий извне, а именно: по какой Конституции жить гражданам Украины, на каком языке общаться, интеграционное направление выбирать - недопустимо. Народ Украины при сотрудничестве с партнерами сам будет определять свое будущее.