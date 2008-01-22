В БЮТ назвали заявление МИД РФ дикостью

Руководитель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Олег БИЛОРУС считает, что Министерство иностранных дел Украины должно сделать ответное заявление относительно заявления МИДа России об осложнении российско-украинских отношений в случае интеграции Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

О.БИЛОРУС отметил, что подобное заявление МИД России «является дикостью». По его словам, Украина является суверенным государством, и поэтому по воле народа она может вступать как в ВТО, так и в НАТО. При этом, подчеркнул он, России не стоит забывать, что санкции, которыми она угрожает, «являются двухсторонней штукой».

Глава комитета отметил, что заявление МИД России является безответственным. «На такие вещи нужно реагировать также активно», - сказал О.БИЛОРУС.

Он не исключил, что соответствующее заявление примет Верховная Рада, однако в первую очередь на это должен прореагировать МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, МИД России сегодня заявил, что возможная интеграция Украины в НАТО осложнит российско-украинские отношения.

«Возможная интеграция Украины в НАТО серьезно осложнит многоплановые российско-украинские отношения. Мы будем вынуждены предпринимать адекватные меры»,- говорится в комментарии относительно письма украинского руководства о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

В МИД России отмечают, что складывается впечатление, что нынешнее украинское руководство рассматривает сближение с НАТО во многом как альтернативу добрососедским связям с Российской Федерацией.