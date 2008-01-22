Ющенко хочет подарить украинцам еще один выходной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинский народ с Днем Соборности нашего государства и выразил убеждение, что со следующего года этот праздник должен отмечаться как государственный.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В следующем году мы будем отмечать 90-летие Дня Соборности. Он должен, наконец, стать полноценным государственным праздником. Такую инициативу я вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины и уверен в ее поддержке», – сказал глава государства, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности.

«Сегодня отмечаем 89-ю годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской и Западно-украинской народных республик и мыслим о единстве всей Украинской земли, всего народа, всех граждан страны и соотечественников за рубежом. Этот день принадлежит каждому из нас», – убежден Президент.

Подчеркивая важность этой даты, В.ЮЩЕНКО отметил: возобновление украинской независимости в 1991 году берет свои корни и с провозглашения воссоединения УНР и ЗУНР. «День Соборности четко фиксирует нашу связь с исторической и национальной традицией», – сказал Президент, добавив, что этот праздник стал «одним из первых действительно гражданских» для Украины.

В 2008 году Украина должна консолидировать все государственные, политические, деловые и общественные силы, чтобы перевести энергию противостояний в русло построения достойной жизни ее граждан, также убежден В.ЮЩЕНКО. «Этой цели подчинено каждое мое усилие», – подчеркнул глава государства.

В основе нашей национальной независимости, самобытности и единства лежит, по убеждению В.ЮЩЕНКО, и полноценное функционирование украинского языка: «Его единственный государственный статус является безусловным и нерушимым – так же, как безусловной и нерушимой является наша государственность». Глава Украинского государства также особенно подчеркнул важность восстановления правды обо всех победоносных и трагических моментах нашей истории. Отдельное внимание Президент обратил на необходимость заботиться о потребностях каждого национального общества и меньшинства в Украине.

«Ради национального единства наше государство, его интеллектуальная элита должны нести людям правду о европейской цели страны – приобретении полноценного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом блоке. Достижение этих целей засвидетельствует окончательное возвращение Украины в единый, объединенный европейский дом», – сказал В.ЮЩЕНКО. В то же время он отметил, что превыше всего остается забота о стабильной, зажиточной и достойной жизни граждан.

«Великой, единой и соборной была, есть и будет Украина, Украинское государство», – подчеркнул Президент.

На торжественном собрании по случаю Дня Соборности В.ЮЩЕНКО вручил государственные награды.