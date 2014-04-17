В Стаханове сепаратисты выдвинули милиции требования, а патриоты вышли в защиту милиции

Как передает корреспондент УНИАН, сначала собрались пророссийски настроенные жители города, которые потребовали отставки начальника Стахановского горотдела милиции полковника милиции Александра Селиверстова, а затем стали подходить люди, которые выступили в его поддержку.

По словам активиста из числа пророссийски настроенных граждан Алексея Чмиленко, стахановцев не удовлетворяет работа милиции.

«Он должен подать в отставку. На его место должен прийти человек, который будет пользоваться авторитетом среди горожан», - заявил он.

При этом Чмиленко заявил, что с трудом сдерживает силовой захват здания, а на подмогу митингующим из Луганска уже едет «народное ополчение».

В это же время вторая группа граждан, которая поддерживает целостность Украины, потребовала прекратить озвучивать немотивированные требования, и выступила в защиту Стахановской милиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного Управления МВД Украины в Луганской области, Селиверстов вышел к митингующим, выслушал требования и заявил, что писать рапорт об отставке не будет.

«На данный момент между группами собравшихся граждан происходит словесная перепалка – каждая сторона отстаивает свое мнение», - сообщили в милиции.

Охрану общественного порядка и административного здания милиции осуществляют сотрудники Стахановской милиции.