В Стаханове сепаратисты готовят штурм

По состоянию на 15:40 возле здания собрались около 100 местных "дружинников" с самообороны.

Об этом "Украинской правде" сообщили очевидцы происшествия.

"Перед ними в мегафон выступал человек, который организовывал захват СБУ в Луганске. Он сейчас здесь и кричал, что пусть начальник милиции сдает свое кресло, а сейчас приедут ребята из Луганска и будут штурмовать", - сказал он.

Другой собеседник, который находится на месте, сообщил Украинской правде, что начальник милиции Александр Селиверстов вышел к людям и сказал, что милиция с народом. Однако сепаратисты заявили, что требуются его заменить.

"В ответ на это Селиверстов отметил, что никуда не пойдет, а сепаратисты заявили, что тогда ждать подмогу вооруженных людей из Луганска и будут штурмовать главк", - рассказал очевидец.

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Собеседник также сообщил, что активисты, которые поддерживают целостность Украины, боятся выходить на защиту милиции.

"Неделю назад Селиверстов на пресс-конференции заявил, что в городе все стабильно, а после этого в городе начались провокации. Люди в камуфляже с дубинками начали нападать на мирных граждан, в пятницу человек в маске стрелял в девушку" , - рассказал собеседник.

"Несколько дней назад милиция задержала наших активистов за распространение листовок. Секретарь городского совета коммунист Чулков сказал, что в городе орудует Правый сектор, а люди с сине-желтыми флагами будут считаться провокаторами " , - добавил он.