Янукович объяснил, почему они так долго ломались

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал подать кандидатуры от партии в состав Национального конституционного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами политических партий (избирательных блоков политических партий), которые имеют депутатские фракции в Верховной Раде Украины. Встреча была посвящена созданию Национального конституционного совета.

В.ЯНУКОВИЧ объяснил причины, из-за которых его политическая сила воздержалась от представления кандидатур в состав Национального конституционного совета.

«Сначала нужно было нас собрать, посоветоваться, каким путем идти, и после этого должен был выйти указ или другое решение», – сказал он.

«Мы задержали представление своих кандидатур до начала встречи с вами. Если мы на старте, и мы начинаем идти таким путем, безусловно, мы, наша партия, будем принимать участие», – пообещал лидер оппозиции.

Он предложил включить в состав этого органа бывших Президентов Украины и председателей Верховной Рады предыдущих созывов.

Давая свою оценку действующей Конституции, В.ЯНУКОВИЧ указал на то, что она содержит дисбалансы в распределении властных полномочий и нуждается в изменениях в этой части, а также в судебной системе.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом образовал Национальный конституционный совет.

Согласно документу, на Национальный конституционный совет возложена подготовка концепции системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине и проекта новой редакции Конституции Украины.

Национальный конституционный совет возглавляет Президент Украины.

Президент предложил политическим силам, которые имеют депутатские фракции в Верховной Раде Украины, другим политическим партиям, Верховной Раде АРК, областным, Киевскому и Севастопольскому городским советам, Национальной академии наук Украины, всеукраинским правозащитным общественным организациям внести до 15 января 2008 года предложения по кандидатурам в состав Национального конституционного совета.