Россия переведет в Крым военные корабли из Новороссийска

"Из Новороссийска будет переведена часть флота. В Крыму очень хороший потенциал с точки зрения судоремонта и кораблестроительства. Потенциал Крыма в этом направлении простаивает. Нужно время. Но мы будем двигаться в этом направлении", - сказал Путин, передает ТСН.

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Таким образом Кремль хочет усилить свой Черноморский флот. Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия уже сделала заказ на одном из судостроительных предприятий на 5 млрд рублей. Напомним, Крым уже два месяца находится под оккупацией России.