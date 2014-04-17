Запад не продаст Украину в Женеве - глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что западные государства на сегодняшней международной встрече в Женеве относительно Украины смогут противостоять натиску россиян и не изменят интересам украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил в эфире польского телеканала Polsat News.

”Не продаст Украину. Я уверен”, - сказал Сикорский.

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Министр напомнил, что 14 апреля государства Европейского Союза утвердили инструкцию на эту встречу для их представителя Кэтрин Эштон, в которой, в частности, высказываются против федерализации Украины, которой добивается Россия.

Сикорский назвал опасной федерализацию Украины, заметив, что в таком виде страна не сможет реализовывать реформы и Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

По его словам, федерализация Украины могла бы быть такой, как в Боснии, а не Швейцарии или США.

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Глава польского МИД также осудил требования россиян изменить государственный строй Украины на федеральный.

”Мы не можем согласиться на колониальный дискурс, когда большие государства навязывают большому европейскому государству его Конституцию. Украина, если захочет, то сама проведет децентрализацию”, - сказал Сикорский.

Он прибавил, что украинской власти следует отдать часть полномочий на места, заметив, что в настоящее время наименьшие руководители назначаются из Киева.