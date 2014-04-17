Чуркин традиционно раскритиковал доклад о правах человека в Украине

Об этом заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин в ходе заседания Совета безопасности.

По словам Чуркина, документ не уделяет должного внимания проблеме роста националистических настроений, а также "ничего не сказано о призывах к межнациональной розни".

"К сожалению, опубликованный доклад носит однобокий и предвзятый характер", — сказал Чуркин.

В частности, он отметил, что составители доклада предпочли не заметить, что нынешние власти в Украине пришли в результате вооруженного переворота.

"Те, кто в результате силового государственного переворота узурпировал власть в Киеве, теперь взял курс на игнорирование законных требований жителей юго-востока и антиконституционное использование вооруженных сил для умиротворения собственного народа, кощунственно называя его бандитами и террористами. Такие безрассудные шаги чреваты развязыванием настоящей гражданской войны в Украине. Уже пролилась первая кровь", - сказал дипломат.

"Создается впечатление, что доклад составлен по заранее приготовленным выводам", — добавил российский дипломат.

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По словам Чуркина начать силовой сценарий на юго-востоке страны нынешнему официальному Киеву подсказали представители тех стран, "которые постоянно что-то нашептывают украинской верхушке".

Затрагивая вопрос о ситуации с татарским населением Крыма, Чуркин отметил, что утверждения об угрозе геноцида татар являются провокацией.

"Это просто вранье и грубая провокация", - заявил он.

Коме того он заявил, что Крым не может быть предметом заседания, посвященного Украине, поскольку является субъектом Российской Федерации.

Также Чуркин отметил, что четырехсторонняя встреча по Украине в Женеве пока остается в повестке дня.

Постпред РФ отметил, что на предстоящей встрече планируется обсудить пути выхода из кризиса в Украине. По словам Чуркина, рецептом для урегулирования ситуации является выработка "глубоко реформированной конституции" на основе диалога с участием на равных правах "всех без исключения" регионов и политических сил.

По материалам РИА Новости, ИТАР-ТАСС