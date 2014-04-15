На севере Донецкой области началась антитеррористическая операция - Турчинов

Сегодня утром на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

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При этом он отметил: “Но она будет проводиться поэтапно, ответственно и взвешенно”.

Турчинов подчеркнул, что целью операции является “защита граждан Украины. Остановить террор, остановить преступность, остановить попытки разорвать на куски нашу страну”.