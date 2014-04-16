Заблокированных под Краматорском военных террористы хотят заставить сдать оружие

Украинских военных, которые на протяжении всего дня были заблокированы в окрестностях города Краматорска немногочисленными местными жителями и многочисленными "титушками", сейчас пытаются заставить сдать оружие. Конкретно – снять с оружия так называемые «замки», без которых оно к использованию по назначению не пригодно.

Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua с места событий.

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Такая договоренность была якобы достигнута между прибывшим на место гражданином по имении Александр Швец, представившимся уполномоченным руководить людьми, которые блокировали украинских военных.

По его словам, солдатам сообщили, что замки от оружия будут вывезены в Славянск. Сами боевые машины якобы должны отбыть в Днепропетровск, где сейчас дислоцируются войска. Однако, украинские военные данное распоряжение выполнять отказываются, заявляя, что подчиняться будут только командиру батальона, которого в настоящий момент на месте нет.

С началом сумерек, заблокированных под Краматорском украинских десантников приехали штурмовать вооруженные «зеленые человечки».

При этом, по происходящему на месте было понятно, что таким образом наших бойцов просто пытаются обезвредить. В настоящую минуту Александр Швец ведет переговоры с "зелеными человечками".

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Отвечая на обвинения в том, что он, де-факто, способствовал созданию ситуации, при которой военных могут взять в плен, он говорит, что "в плен их могут взять только хитростью и подлостью".

Ситуация на месте очень напряженная.

Напомним, в Красноторке под Краматорском остаются заблокированными 15 украинских боевых машин десанта. Военных уговаривают перейти на сторону Донецкой республики и сдать оружие.