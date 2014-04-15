В Славянск вводят войска, в Краматорске продолжается бой

СЛАВЯНСК

В город Славянск, где действуют сепаратисты и российские диверсанты, вошла колонна украинских войск.

Об этом сообщила в своем Twitter журналистка Анна Лазарева.

"В Славянск только вошла колонна МВД Украины: около 500 военных, 20 Бтров, 2 вертолета, несколько автобусов", - цитирует журналистку УП.

Подобную информацию распространил в своем Facebook и Илья Варламов.

В Славянске отмечаются перебои с мобильной связью, сообщили в координационном совете Луганской области.

«Сейчас идет серьезный штурм города Славянска, в город входят БТРы, войск много. Ребята готовятся к обороне», - заявил РИА Новости один из сепаратистов, представитель так называемого «Народного ополчения Донбасса» Сергей Цыплаков.

По их данным, украинская армия с помощью бронетехники полностью блокировала подступы к Славянску.

"К городу стянуто большое количество бронетехники, въезды и выезды в город полностью перекрыты, но стрельбы пока нет", - сообщил представитель сепаратистов.

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КРАМАТОРСК

Тем временем, в Краматорске Донецкой области началась спецоперация украинских силовиков в рамках антитеррористических мер, объявленных властями, передает УНН.

"В Краматорске началась и продолжается спецоперация, проводимая украинским силовиками в рамках антитеррористических мер, объявленных Турчиновым. Вооруженные силы Украины оказывают поддержку в ее проведении. Детали не разглашаются. Если будут какие-то результаты, об этом будет сообщено официально в СБУ, если будут задействованы ВСУ, то, соответственно, об этом сообщат на сайте Минобороны", - отметили в военном ведомстве.

В аэропорту Краматорска продолжается бой, сообщает российский "Интерфакс" информацию от координатора сил "самообороны" Луганской области Алексея Чмиленко по телефону.

"По информации, поступающей от казаков, в аэропорту Краматорска перестрелка, идет бой. Есть ли погибшие, пока не известно", - сказал он.

По его данным, на въездах в Краматорск и Славянск отмечается значительное скопление бронетехники. Вооруженные люди, окружившие город, прибывают.

«Среди ополченцев есть раненые, возможно, убитые. Остальные ополченцы перекрыли въезды в Краматорск и готовы отражать нападение», - заявил собеседник агентства РИА Новости. По его словам, ранены как минимум два сепаратиста.

Другой представитель сообщил, что сепаратисты, находящиеся на аэродроме в Краматорске, вынуждены были отступить при штурме. По его словам, к аэродрому стянуто большое количество бронетехники.

«Там около 60 единиц бронетехники, они уже готовились несколько дней, сейчас начали штурмовать. Люди, митингующие, не давали им зайти, они начали стрелять, есть раненые. Наши люди отошли. Около 15 танков, остальное все БТР», - сообщил собеседник агентства.

Как известно, во вторник утром и. о. президента Турчинов заявил, что на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

С 12 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины и захватывать административные здания.