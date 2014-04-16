Украина будет защищать крымчан, которые сохранят украинский паспорт - Тягнибок

Об этом лидер украинских националистов сообщил в ходе встречи с избирателями на Киевщине.

"Свободовец" рассказал, что принятый вчера Верховной Радой закон "Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины" должен защитить украинцев, оставшихся в Крыму.

"По этому закону Украина не признает принудительного вступления в гражданство России, которое оккупанты навязывают крымским украинцам. Всех жителей Крыма, которые сохранят украинские паспорта, можно считать нашими гражданами. Государство подтверждает свои обязательства перед ними по выплатам пенсий и социальной помощи при условии, если они отказались от такой помощи России", - отметил Тягнибок.

По словам лидера националистов, принятие этого закона является только первым важным шагом, поскольку сейчас российские оккупанты массово нарушают права украинских граждан в Крыму.

"Сейчас в Крыму идет дискриминация по национальному признаку, грубо нарушаются права на жизнь, достоинство и собственность, введена тотальная цензура. Известны факты избиения крымскотатарского подростка только за то, что он общался на родном языке, закрытия единственной в Крыму украинской гимназии в Симферополе, многочисленные факты политического преследования граждан, которые публично высказались против российской оккупации. Сегодня органы прокуратуры расследуют более 100 уголовных дел по фактам нарушения законных прав украинских граждан (в частности, военнослужащих) на оккупированной территории Крыма", -заявил Тягнибок.

Он также отметил, что в Украине должна быть принята государственная программа интеграции жителей Крыма в украинское общество.

"Эта программа позволит каждому нашему гражданину оставаться частью единого украинского народа, несмотря на преграды российского оккупационного режима", - заявил Тягнибок.