Министр обороны выехал в Краматорск, о введении ЧП речи нет - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отвечая на вопрос, обсуждалась ли перспектива введения ЧП, он сказал: «Нет». В то же время Ярема подтвердил, что парламент сегодня на своем заседании поддержал те меры, которые осуществляют силовые структуры, в частности МВД и Минобороны, в восточных областях.

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Говоря о ситуации в Краматорске, в частности, относительно захвата украинской бронетехники, Ярема отметил, что министр обороны выехал туда, и доложит о ситуации. «Министр обороны выехал на место, и он доложит информацию», - сказал Ярема.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

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Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Однако РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

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6 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами захватили органы государственной власти.

15 апреля украинский спецназ освободил от террористов ранее захваченный ими аэропорт в Краматорске.

16 апреля на улицах Краматорска появилась бронетехника с российскими флагами. Минобороны это опровергает.