Украинский спецназ освободил от террористов аэропорт в Краматорске - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания парламента.

“Сейчас мне позвонили из Донецкой области, украинский спецназ освободил от террористов аэропорт в городе Краматорск”, - сказал Турчинов.

Он выразил убеждение, что уже скоро ни в Донецке, ни в других регионах “террористов у нас не будет, а они будут на скамье подсудимых, там, где им место”.

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