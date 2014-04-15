Украинский спецназ освободил от террористов аэропорт в Краматорске - Турчинов
19:01, 15 апреля 2014Политика
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И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что украинский спецназ освободил от террористов аэропорт в Краматорске.
Турчинов сообщил об успехе украинских спецназовцев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания парламента.
“Сейчас мне позвонили из Донецкой области, украинский спецназ освободил от террористов аэропорт в городе Краматорск”, - сказал Турчинов.
Он выразил убеждение, что уже скоро ни в Донецке, ни в других регионах “террористов у нас не будет, а они будут на скамье подсудимых, там, где им место”.
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