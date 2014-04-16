Карта беспорядков на Донетчине: сепаратисты контролируют админздания в восьми городах

Сепаратисты и российские диверсанты продолжают удерживать несколько городов Донецкой области, говорится в сюжете ночного выпуска ТСН.

В Горловке вооруженные люди контролируют отдел милиции.

Над горсоветом Ждановки все еще висит флаг так называемой "Донецкой республики". Сепаратисты заявляют, что городская власть на их стороне.

Читайте такжеНа Донетчине количество "зеленых человечков" увеличивается - руководитель АТЦПод контролем захватчиков остаются горсовет в Макеевке, мэрия Мариуполя, горсовет в Краматорске, исполком в Харцызске.

В Енакиево в руках террористов городской совет и милиция.

В Славянске, кроме захваченных отделений милиции и СБУ, пророссийские активисты установили 7 блокпостов. Ранее сообщалось, что на Донетчине у экстремистов резко упал "боевой дух", а их руководители готовы к переговорам.