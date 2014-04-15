Обнародована переписка донецких сепаратистов с координатором из Москвы

Из источников в СБУ в распоряжении ZN.UA оказались фрагменты переписки в Skype сепаратистов, захвативших здание Донецкой облгосадминистрации.

Представитель захватчиков ОГА под ником ArbitrumUA переписывается с координатором в Москве А Б В НОД, женой арестованного "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева Екатериной, представителями крымских пророссийских сил.

Из переписок, в частности, прослеживается связь сепаратистов с Москвой через депутата Госдумы Евгения Федорова; их связи с главой крымского "правительства" Сергеем Аксеновым и пророссийскими силами на полуострове; переписка о возможности реализации на Донбассе "крымского сценария". Даты - с марта по текущий момент.

Читайте такжеДонецкие сепаратисты уничтожили сброшенный с ОГА герб Украины (фото)

Публикуется с сохранением авторской орфографии. УНИАН публикует часть диалогов.

Инструктаж из России

[06.04.2014 23:57:25] А Б В НОД: первичный инструктаж -

1. Штаб - распределение обязанностей (командующий самообороны(формирование отрядов, назначение командиров, общая координация), ответственный за оповещение и распространение информации(должен наладить работу местных СМИ(ретрансляционные центры, вещание и прямой эфир)), парламентёр(ответственный за переговоры с администрацией и силовыми структурами), ответственный за снабжение(амуниция, спец. средств, продовольствие и транспорт), ответственный за оказание медицинской помощи, оперативный дежурный(принимает и обрабатывает всю входящую информацию).

2. Совместно[Штаб] определяет последовательность освобождения ключевых административных и военных объектов, необходимое для операции количество человек, спец. средств и транспорта.

При этом важно ориентироваться на складывающуюся обстановку, оперативно реагировать на меняющиеся условия

Донецку и Луганску пару чясов назад сбросили

Бандиты+СБУ

[27.03.2014 21:39:03] ArbitrumUA: на нас вышло СБУ

[27.03.2014 21:39:12] ArbitrumUA: имели вчера разговор

[27.03.2014 21:39:18] ArbitrumUA: +я вчера общался с бандитами

[27.03.2014 21:40:01] Дарина: ты сразу итоги озвучивай, я не всегда понима, что тут хорошо, а что плохо

[27.03.2014 21:40:37] ArbitrumUA: Всё хорошо

[27.03.2014 21:40:43] ArbitrumUA: СБУ на нашей стороне

[27.03.2014 21:40:50] ArbitrumUA: Они в шоке от наших разговоров

[27.03.2014 21:41:01] ArbitrumUA: Бандосы тоже ищут выход на Москву

[01.04.2014 1:09:13] ArbitrumUA: На нашей стороне СБУ, МВД

[01.04.2014 1:09:22] ArbitrumUA: И самое приятное - Беркута

[01.04.2014 1:09:37] ArbitrumUA: На руках у обороны более 25к стволов

Читайте такжеСепаратисты ночью захватили и разграбили машины с детским питанием в Донецке - губернатор

Оружие

[20.03.2014 21:05:34] ArbitrumUA: У меня дома 2 ствола

[20.03.2014 21:05:40] ArbitrumUA: Что есть у тебя ?

[20.03.2014 21:06:34] Paks: мне стволы не надо

[20.03.2014 21:06:40] ArbitrumUA: наивно

[20.03.2014 21:06:46] Paks: ты готов их применить?

[20.03.2014 21:06:49] ArbitrumUA: Да

Связь с Россией

[19.03.2014 22:39:29] А Б В НОД: Держитесь ребята! От Вас нужны факты террора, фото, видео, описания, чем больше тем лучше, мы сможем больше собрать и подать ВВП на доклад, для скорейшей помощи

[01.04.2014 1:14:37] ArbitrumUA: Сейчас постоянно в онлайн конференциях с Мусиным и Веселовским

[01.04.2014 1:14:45] ArbitrumUA: Раза 2 уже были в Москве

[01.04.2014 1:14:53] ArbitrumUA: Лично общался с Фёдоровым

[01.04.2014 1:29:06] ArbitrumUA: Я прежде чем попасть к Евгению Алексеевичу, прошёл 4 дня проверки у ФСБ

[29.03.2014 15:12:39] Губарева Екатерина: Андрей Коваленко - это помощник Евгения Федорова в Госдуме. он меня соединял с Федоровым по телефону, и мы с ним обсудили наше дельнейшие сотрудничество. Всё поняла - спрошу сегодня у Андрея Коваленко

Читайте такжеВ Донецке начали формирование батальона территориальной самообороны от российской агрессии

Финансирование и поддержка

[23.03.2014 20:40:05] ArbitrumUA: Угу. Теперь нужно возродить партию, что бы была возможность открыть счёт

[23.03.2014 20:49:51] А Б В НОД: А дадутв Донбассе открыть?

[23.03.2014 21:05:35] ArbitrumUA: Думаю придумаем как ))) Голова же не только для того, что бы в неё кушать

[23.03.2014 21:05:52] ArbitrumUA: Сейчас будем искать. Или можете открыть карту и передать её сюда

[23.03.2014 21:05:58] ArbitrumUA: Такой вариант тоже вполне

[07.04.2014 15:36:18] ArbitrumUA: Наужны деньги на стримы

[07.04.2014 15:36:26] ArbitrumUA: ИИх очень не хватает

[07.04.2014 16:29:10] А Б В НОД: счас он оплатит. Деньги на очередные газеты я получил - надо переслать. На стримы я сегодня должен получить

[07.04.2014 16:29:27] ArbitrumUA: Мы будем в Москве через пару дней

[07.04.2014 16:29:52] ArbitrumUA: но бабки лучше наверное через ВТБ банк

[08.04.2014 18:09:09] А Б В НОД:Деньги получили? отослал 90 тыс. 60 на газеты 30 на стримы

[04.04.2014 0:41:38] ArbitrumUA: Сервер и компьютерную технику нам предоставили.

[04.04.2014 0:49:30] Губарева Екатерина: Кто?

[04.04.2014 0:50:29] ArbitrumUA: Сервер Москва

[04.04.2014 0:51:21] ArbitrumUA: Технику дали Донетчане. 2 ноута, 1 стационарный

[04.04.2014 0:51:38] ArbitrumUA: Мы с миру по нитке собираем )

[04.04.2014 0:52:22] ArbitrumUA: Сейчас Москва готовит посылку. Атрибутика разнопрофильная

[04.04.2014 0:52:30] ArbitrumUA: Флаги, ленточки, наклейки, руски

[04.04.2014 0:52:42] ArbitrumUA: *ручки

[04.04.2014 0:53:13] Губарева Екатерина: Кто из Донечан?

[04.04.2014 0:53:14] ArbitrumUA: Сегодня договорились, что Русский Блок выделяет и Вам и нам палатки

[04.04.2014 0:53:50] ArbitrumUA: Да обычные люди

[04.04.2014 0:54:07] ArbitrumUA: Даже стол и 2 стула приволокли

[04.04.2014 0:54:23] Губарева Екатерина: Откуда финансирование?

[04.04.2014 0:54:34] ArbitrumUA: Никто не финансирует

[04.04.2014 0:54:39] ArbitrumUA: Обычные граждане

[04.04.2014 0:54:45] ArbitrumUA: Мы по группам просто просили