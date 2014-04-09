С сепаратистами, захватившими донецкую ОГА, работают несколько переговорных групп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута в заявлении, переданном СМИ.

Он отметил, что ситуация в Донецке остается напряженной, парализована работа органов власти, что негативно отражается на всех жителях области. «Парализована работа по экономическому обеспечению граждан: выплате пособий, зарплат, пенсий», - констатировал губернатор.

Он подчеркнул, что по его поручению, «с захватчиками здания областного совета работает несколько переговорных групп», в которые привлечены как специалисты силовых ведомств, так и представители гражданского общества и лидеры общественного мнения.

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Тарута заявил, что «силовое решение вопроса является крайней мерой». «Я до последнего буду настаивать на мирном разрешении конфликта. Мы должны любой ценой избежать жертв», - сказал глава облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

6 апреля по факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля пророссийские митингующие, которые захватили здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

Прокуратура Донецкой области сообщает, что все это время не прекращаются переговоры с митингующими о добровольном освобождении здания облгосадминистрации.