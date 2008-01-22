Тимошенко не пришла к Ющенко

На встрече Президента Виктора Ющенко с лидерами политических сил обсуждался вопрос создания Конституционного совета. Об этом, как сообщает «Главред», журналистам сообщил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, покидая совещание в Секретариате Президента.

И это был единственный вопрос, который, по его словам, рассматривался на этой встрече.

Кроме Симоненко, на встрече присутствовали лидеры всех парламентских фракций, секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, заместитель главы Секретариата Президента Марина Ставнийчук, глава Секретариата Виктор Балога.

Премьер-министра Юлии Тимошенко на встрече не было. Правительство представлял вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Иван Васюник.