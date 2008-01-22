Тарас Чорновил в истории с мордобоем увидел интересы Балоги и Тимошенко

Драка Луценко с Черновецким 18 января будет иметь интересные последствия: Секретариат Президента использует этот инцидент против Луценко, но Тимошенко спасет министра и покажет, кто его настоящий благотворитель. Об этом в комментарии ЗІКу заявил народный депутат Украины Тарас Чорновил:" Избиратели, которые голосуют за Луценко и которые его поддерживают, плюс те, что не очень любит Черновецкого, все воспримут столкновение «на ура». К сожалению, политическая культура у нас отсутствует не только у политиков, но и у граждан. Поэтому, я думаю, Луценко хорошо осознавал, что на этом политически не потеряет», – отметил регионал.

Правда, по мнению Чорновола, есть один существенный нюанс. «Это уже использует Секретариат Президента против Луценко. Однако он подконтрольный не СП, а премьер-министру. В свою очередь, Тимошенко проведет с Луценко душеспасительную беседу, объяснит, что она его никогда в жизни не сдаст, мол, может быть разве какая-то приостановка полномочий во время расследования, но он останется на своей должности. Потому он должен помнить, кто его благотворитель. После этого Луценко намного больше будет зависим от Тимошенко», – отметил Тарас Чорновил.