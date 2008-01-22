Ющенко обратил внимание на реплику Путина в Болгарии

Украина на пути своей евроатлантической интеграции серьезно будет реагировать и учитывать предостережение России относительно ее безопасности.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, прежде всего, украинские политики должны научиться мыслить категориями государственной политики безопасности, исходить из государственных национальных интересов.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, только политика коллективной безопасности дает гарантии безопасности.

„По большому счету, альтернативы нет, и поэтому мы говорим не о вопросе: вступить или не вступить в НАТО, а какую модель политики мы должны выработать. И, дав ответ на это, мы очень легко перейдем к политике, как интегрироваться в коллективные структуры евроатлантические, которые обеспечат политику обороны и безопасности, с какой последовательностью идти и так далее”, - считает глава государства.

По словам Президента, Украина должна определиться в том, что ей нужна самодостаточная политика безопасности.

„И это суть. Независимо от того, кто как думает об этой политике за рубежом, мы должны быть самодостаточными и честными перед своей нацией, перед своей страной, перед своими детьми, что мы им оставляем эту страну безопасной, обороноспособной, а значит, мы отвечаем на те ключевые принципы нашего государства - такие как территориальная целостность и суверенность”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что при вступлении в те или другие международные клубы политика отношений с другими странами, в том числе и с нашими соседями, безусловно, и в дальнейшем будет формироваться на принципах добрососедства.

„И Украина, и Россия, очевидно, не ставят целью формировать политику против кого-то. Мы формируем самодостаточную внутреннюю политику и внешнюю политику нации, и поэтому обратите внимание на реплику, сказанную во время последнего визита Владимира ПУТИНА в Болгарию, когда было подчеркнуто, что российская сторона с пониманием относится к выбору болгарской власти и народа к членству в НАТО и ЕС, как к вещам, отвечающим национальным интересам. Я думаю, что это хороший пример того, как мы должны ценить другие нации за то, что они исходят в своих внешнеполитических приоритетах в интересах нации”, - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО считает, что, очевидно, это единственный подход, который должен диктовать национальную политику. Вместе с тем эта политика не должна наносить вред партнерам.

„И поэтому Украина остается в открытом диалоге о евроинтеграционных и интеграционных процессах в НАТО. Безусловно, мы оставляем открытыми двери для переговоров, в том числе и для России. По всем нюансам, которые она может воспринимать как угрозу для собственной политики безопасности. Я хочу сказать, что Украина с наивысшей серьезностью среагирует на поставленные вопросы, и мы их полностью учтем”, - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявлял, что Москва может пересмотреть свои отношения с Украиной в случае ее вступления в НАТО.