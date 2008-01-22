Ющенко похвалил Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство решать экономические проблемы, которые будут возникать в ходе возврата гражданам обесцененных сбережений.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Отвечая на вопрос, можно ли осуществить эти выплаты за два года, Президент заметил, что в любом случае можно сделать многое.

„И это уже похвально. Это надо делать. Не надо закрывать глаза на явные проблемы, которые формируются такой политикой, не надо забывать – это инфляционная составляющая”, - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, все хорошо понимают, что “вбросом” таких средств в экономику можно не удержать показатель инфляции, предусмотренный бюджетом на 2008 год.

„Эта инфляция будет съедать намного больше, чем 9,6%... Если сейчас не будет выработана антиинфляционная политика НБУ, Минфина, то чтобы не создалось потом впечатление, что одна рука дает, а другая такими же темпами назад забирает, и от социальных ожиданий люди очень быстро перейдут к разочарованиям”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также предостерег от популистских шагов в этой сфере. „Мне кажется, что большим вредом для национальной политики в целом могут быть как политический, так и социальный популизм. Мы должны быть трезвыми, когда мы говорим о таком типе обязательств”, - подчеркнул глава государства.

„Я, безусловно, понимаю, как социально привлекательно говорить об этих вещах, выполнять их, но, с другой стороны, мы говорим о том, что мы не должны через социальный или политический популизм переступить через здравый смысл и повернуть украинскую экономику в период 1993 года, когда инфляция росла большими темпами, чем любой другой показатель”, - заметил В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что в госбюджете на 2008 год на выплату компенсаций обесцененных сбережений граждан выделены 6 млрд. грн., в то время как долг государства перед вкладчиками Сбербанка и гражданами, имеющими государственные ценные бумаги, составляет 131 млрд. грн. по состоянию на 1 января 2008 года, тогда как бюджет страны на год - 260 млрд. грн., ВВП на год – 769 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что при доработке бюджета, которая будет осуществляться на протяжении месяца, необходимо двигаться к тому, чтобы обеспечить социальные и другие обязательства, которые есть у государства. В то же время это необходимо сопоставлять с экономическими возможностями страны, ее развитием.

„Когда мы будем формировать модель 2008 года, то это равновесие - между экономикой потребления и экономикой производства - это соотношение, безусловно, должно быть профессионально просчитано, и уточнен бюджет 2008 года, я убежден, что он возьмет на себя дополнительные обязательства по этому показателю, хотя еще раз подчеркиваю, эти обязательства должны браться исключительно в пределах контроля за инфляцией, контроля за стабильностью национальной политики, экономическим развитием, то есть параметрами, являющимися базовыми, фундаментальными. И я думаю, что они станут основой для той дискуссии, которая будет в парламенте”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.