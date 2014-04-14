Губернатор Харьковщины: требования референдума - это всего лишь ширма

Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута заявляет, что организаторы беспорядков в восточных регионах Украины пытаются сорвать президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном заявлении председателя Харьковской облгосадминистрации в ответ на беспорядки, которые произошли вчера, 13 апреля, в Харькове.

«Очередной всплеск агрессии в Харькове со стороны пророссийских сил – еще одно звено в цепи событий, направленных на эскалацию конфликта в восточных областях Украины. У меня больше нет сомнений в том, что требования референдума и особого статуса русского языка – это всего лишь ширма, за которой организаторы беспорядков пытаются скрыть свою истинную цель, – дестабилизировать ситуацию и сорвать президентские выборы», - отметил Балута.

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Он подчеркнул, что во время совещания, которое состоялось 11 апреля в Донецке, руководство Кабмина дало понять, что готово принять новую редакцию Конституции Украины, провести реформу местного самоуправления, принять закон о референдумах и предоставить русскому языку особый статус.

«Но, невзирая на это, протесты не только не ослабели, а переросли в новые вооруженные захваты административных зданий», - заметил председатель ОГА.

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«Я понимаю чувства людей, которые доверяли Януковичу и голосовали за него. Вас предали. И сегодня на этом разочаровании антиукраинские силы пытаются спекулировать. Раскалывая страну и противопоставляя один регион другому, они толкают вас на противоправные действия, за которые в итоге придется нести ответственность», - добавил Балута.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

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«Мы - граждане одной страны, и способны разрешить любые противоречия цивилизованным путем. Уверен, что только диалог и поиск компромиссов помогут преодолеть кризис и достичь взаимопонимания», - подытожил Балута.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 апреля, в Харькове активисты Антимайдана с битами напали на участников митинга Евромайдана, которые уже расходились. В результате атаки пострадали около 50 человек, 9 пострадавших были доставлены в больницу.