Заявления РФ о том, что Украина находится на грани "гражданской войны", безосновательны – Госдеп США

Заявления российского правительства о том, что Украина находится на грани "гражданской войны", безосновательны. Россия на Востоке Украины использует ту же тактику, которая была использована в Крыму, для того чтобы разжечь сепаратизм, подорвать суверенитет Украины и осуществлять контроль над своим соседом в нарушение обязательств в рамках международного права.

Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента США.

Как отмечается в заявлении, 12 апреля вооруженные пророссийские боевики захватили правительственные здания в скоординированной и профессиональной операции, проведенной в шести городах Восточной Украины. Многие из боевиков были обеспечены бронежилетами, униформой без опознавательных знаков и оружием российского происхождения, говорится в сообщении.

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Свидетельством того, что 12 апреля операции были запланированы заранее, являются захваты, которые произошли одновременно в нескольких городах в Восточной Украине: Донецке, Славянске, Красном Лимане, Краматорске, Красноармейске, Дружковке. Есть сообщения, что дополнительные попытки захватить здания в других восточных городах Украины не удались.

Также Госдеп отмечает, что украинское правительство сообщает о том, что российские разведчики принимают непосредственное участие в организации этих мероприятий пророссийских вооруженных групп сопротивления в Восточной Украине. Кроме того, украинское правительство задержало гражданина, который сказал, что он был завербован российскими спецслужбами и ему поручено провести подрывную деятельность в Восточной и Южной Украине, в том числе - захват административных зданий. Все эти доказательства подрывают претензии российского правительства о том, что Украина находится на грани "гражданской войны", отмечают в Госдепе.

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В каждом из этих случаев независимые средства массовой информации подвергались преследованиям, а пророссийские СМИ получали специальный доступ и использовались для трансляции требований этих вооруженных групп. Есть также сообщения, что вооруженные силы взяли журналистов под стражу.

События 12 апреля убедительно свидетельствуют, что в восточной части Украины Россия сейчас использует ту же тактику, которая была использована в Крыму, для того чтобы разжечь сепаратизм, подорвать суверенитет Украины и осуществлять контроль над своим соседом в нарушение обязательств России в рамках международного права, отмечается в заявлении.

Законное правительство Украины в Киеве продолжает проявлять сдержанность и применило силу, когда общественная безопасность находится под угрозой, а попытки разрешить ситуацию путем диалога потерпели неудачу. Премьер-министр (Арсений – УНИАН) Яценюк был в регионе в пятницу, 11 апреля, чтобы обсудить готовность центрального правительства работать с регионами по вопросам децентрализации - в том числе по таким вопросам, как местные выборы, местное управление бюджетами, финансами и образованием, а также закрепления русского языка в качестве официального языка накануне президентских выборов 25 мая.

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Как сообщал УНИАН, Россия не нашла поддержки у членов Совета Безопасности ООН, который на своем экстренном заседании в ночь на понедельник, 14 апреля, обсудил кризисную ситуацию в Украине.

Заседание было созвано по инициативе России, которая считает неприемлемым использование силы украинскими властями для наведения порядка на востоке страны.

По мнению России, протестующие на юго-востоке страны, которые выступают за федерализацию Украины, никого не терроризируют, тогда как власть в Киеве собирается использовать против народа армию, заявил постпред России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин.

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Точка зрения России не нашла поддержки ни одного из остальных членов СБ.

США, Великобритания, Франция и Австралия выступили с резким осуждением роли России в событиях в Украине. Представители этих стран подчеркнули сходность того, что происходит сейчас в восточных регионах, с оккупацией Крыма российскими войсками.

"Международное содружество не обмануто кремлевской пропагандой и дезинформацией", - заявил представитель Великобритании Лайалл Грант.

Остальные страны - участницы заседания были менее резки в оценках, но полностью поддержали право Украины на защиту своей целостности и поддержание порядка.