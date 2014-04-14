Чуркин в ООН: США должны обуздать вышедших из-под контроля украинских подопечных

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, передает Интерфакс.

"Сложилась очень опасная ситуация, дальнейшую эскалацию которой необходимо предотвратить немедленно. Международное сообщество должно потребовать от ставленников Майдана, захвативших власть в Киеве, немедленно прекратить и выполнить все свои обязательства по соглашению от 21 февраля", - заявил он.

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"Западные спонсоры майданщиков, особенно те, кто засвидетельствовал упомянутое соглашение, а также стоящие за ними Соединенные Штаты, обязаны обуздать вышедших из-под контроля подопечных, заставить их отмежеваться от неонацистов и прочих экстремистов, прекратить применение вооруженных сил против украинского народа и незамедлительно начать подлинный национальный диалог с полноправным участием всех регионов в интересах проведения скорейшей конституционной реформы", – подчеркнул В.Чуркин.