ВР не будет рассматривать кадровые вопросы, пока не принят президентский пакет

Верховная Рада Украины будет рассматривать кадровые вопросы только после рассмотрения пакета законопроектов, которые предложил Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что сегодня состоялось заседание совета коалиции с участием председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам Н.ТОМЕНКО, было принято решение в пятницу, 25 января, на рассмотрение парламента вынести законопроекты, на первоочередном рассмотрении которых настаивает глава государства. В частности, это изменения к Конституции в части ограничения депутатской неприкосновенности, законопроект об изменениях к закону о статусе народного депутата (относительно императивного мандата и льгот), о Кабинете министров, о реформировании органов местного самоуправления.

Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что парламентские комитеты предоставят сессионному залу заключения относительно соответствующих законопроектов.

«Также не исключено, что будут рассматриваться и кадровые вопросы. Но это состоится в случае успешного рассмотрения законов», - сказал Н.ТОМЕНКО.