Кернес пробежал 21 км и заявил, что Крым и Харьковская область - это Украина

Харьковская область и АР Крым являются неотъемлемыми частями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам Харьковский городской председатель Геннадий Кернес после того как финишировал, пробежав полумарафон (21 км) во время первого международного марафона.

Кернес финишировал, неся вместе с другим участником полумарафона из Симферополя Государственный Флаг Украины.

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«Я бежал вместе с парнем из Симферополя, его зовут Леонид. Мы несли с собой украинский флаг, чтобы все видели, что Крым, Симферополь и Харьков — это Украина», - подчеркнул Кернес.

На вопрос журналистов, почему он не осмелился бежать полный марафон (42 км 195 м), Кернес сказал: «Я себя чувствовал достаточно уверенно, чтобы бежать 21 км. На марафон еще недостаточно уверенно, потому что розбалансирован в связи с уголовным преследованием».

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По сведениям организаторов, мэр Харькова пробежал 21 км за 1 час 44 минуты 50 секунд.