Появились фотографии украинских спецназовцев в Славянске

10:23, 13 апреля 2014
Политика
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Ранее в Славянске началась антитеррористическая операция под руководством СБУ, к операции привлечены силы всех силовых подразделений Украины.  

novosti.dn.ua

Руководит АТЦ СБУ Украины. Привлечены силы из всех силовых подразделений страны. С Богом!", - написал на своей странице в Facebook Арсен Аваков, сообщают Новости Донбасса.

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