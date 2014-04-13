Появились фотографии украинских спецназовцев в Славянске

Руководит АТЦ СБУ Украины. Привлечены силы из всех силовых подразделений страны. С Богом!", - написал на своей странице в Facebook Арсен Аваков, сообщают Новости Донбасса.

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