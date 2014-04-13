Появились фотографии украинских спецназовцев в Славянске
10:23, 13 апреля 2014Политика
1 0
Ранее в Славянске началась антитеррористическая операция под руководством СБУ, к операции привлечены силы всех силовых подразделений Украины.
novosti.dn.ua
Руководит АТЦ СБУ Украины. Привлечены силы из всех силовых подразделений страны. С Богом!", - написал на своей странице в Facebook Арсен Аваков, сообщают Новости Донбасса.
Читайте такжеВ Славянске сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону спецназа - АваковОколо одного из блокпостов сепаратистов появились украинские спецназовцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter