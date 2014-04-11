Армянский депутат объяснил, почему его страна не поддержала Украину на Генассамблее ООН

Депутат парламента Армении, член Парламентской ассамблеи НАТО Теван Погосян подчеркивает, что Армения на Генеральной ассамблее ООН голосовала не против Украины, а против формулировки, которая противоречит ее интересам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Погосян сказал во время дискуссий на седьмом Киевском форуме по безопасности “Безопасность на линии разрыва”.

“Армения - это государство со своими собственными интересами, и на Генеральной ассамблее ООН Армения голосовала не против Украины, а против формулировки, которая противоречит нашим национальным интересам”, - сказал Погосян.

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По его словам, с 1991 года, когда Нагорный Карабах стал независимой республикой без должного юридического оформления, Армения всегда голосовала за право самоопределения, и никогда не голосовала за любой документ, ставящий территориальную целостность выше права самоопределения.

“И имея свои интересы, мы именно за это голосовали, а не против Украины”, - добавил он.

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При этом Погосян напомнил, что в 2008 и 2012 годах Украина голосовала против Армении на Генеральной ассамблее ООН.

“И Армения, понимая ваши интересы, никогда большого шума по этому поводу не поднимала”, - сказал Погосян.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум, состоявшийся в Крыму, назван незаконным. Документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Армения, 58 членов Генассамблеи воздержались.