Армянский депутат объяснил, почему его страна не поддержала Украину на Генассамблее ООН
Армянский политик подчеркнул, что Армения на Генассамблее ООН голосовала не против Украины, а против формулировки, которая противоречит ее собственным интересам.
Депутат парламента Армении, член Парламентской ассамблеи НАТО Теван Погосян подчеркивает, что Армения на Генеральной ассамблее ООН голосовала не против Украины, а против формулировки, которая противоречит ее интересам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Погосян сказал во время дискуссий на седьмом Киевском форуме по безопасности “Безопасность на линии разрыва”.
“Армения - это государство со своими собственными интересами, и на Генеральной ассамблее ООН Армения голосовала не против Украины, а против формулировки, которая противоречит нашим национальным интересам”, - сказал Погосян.
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По его словам, с 1991 года, когда Нагорный Карабах стал независимой республикой без должного юридического оформления, Армения всегда голосовала за право самоопределения, и никогда не голосовала за любой документ, ставящий территориальную целостность выше права самоопределения.
“И имея свои интересы, мы именно за это голосовали, а не против Украины”, - добавил он.
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При этом Погосян напомнил, что в 2008 и 2012 годах Украина голосовала против Армении на Генеральной ассамблее ООН.
“И Армения, понимая ваши интересы, никогда большого шума по этому поводу не поднимала”, - сказал Погосян.
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Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум, состоявшийся в Крыму, назван незаконным. Документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Армения, 58 членов Генассамблеи воздержались.