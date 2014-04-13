Немцов считает, что Путин пошел ва-банк, а заплатит за это русский народ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Появление военных без опознавательных знаков в Славянске и захват там офисов силовиков означает одно - Путин пошел ва банк и начал войну с Украиной на материке. Его уже не останавливают серьезные санкции против Газпрома и нефтяных компаний, и он готов обречь страну на экономический кризис и невзгоды. Абсолютно хладнокровно и сознательно", - пишет российский политик.

Читайте такжеПод Славянском появились "зеленые человечки" - СМИПо его мнению, возникшие нищету, рост цен и безработицу пропаганда спишет на происки врагов.

"Китай не спасет. Переговоры Миллера о цене на газ с китайцами закончились провалом, и в мае Путин подпишет договор о поставках газа на китайских условиях, то есть дешевле 300 долларов за тысячу кубов. Это верный шаг к банкротству Газпрома и единственный шанс уйти от него- резко поднять цену на газ внутри страны. Что неминуемо будет сделано уже в этом году. Но экономику это не спасет. За неадекват и империализм придется заплатить русскому народу сполна", - считает Немцов.