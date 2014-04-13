Лавров угрожает сорвать встречу по Украине в Женеве

Об этом заявил лава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Джоном Керри, передает РИА Новости.

Как поясняется на странице МИД РФ в соцсети Facebook, в субботу по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова и Керри, в ходе которого госсекретарь США заявил, что протесты на юго-востоке Украины – результат «подстрекательства» и «чуть ли не прямого вмешательства с российской стороны». В министерстве отметили, что он «в подтверждение не смог представить какие-либо конкретные факты».

Читайте такжеРоссия приглашает Добкина на переговоры РФ-Украина-США-ЕС«Лавров предупредил, что в случае материализации звучащих из Киева угроз применить силу против доведенных до отчаяния жителей юго-востока будет подорвана перспектива дальнейшего сотрудничества по украинскому вопросу, включая проведение планируемой четырехсторонней встречи в Женеве», - говорится в сообщении.