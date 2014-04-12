Порошенко призывает немедленно созвать заседание СНБО по ситуации на востоке Украины

Кандидат в президенты Украины, внефракционный народный депутат Украины Петр Порошенко призывает немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия решения по ситуации на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, об этом он сказал в эфире телеканала ”Ровно-1”.

”Немедленно созвать СНБО или принять решение исполняющего обязанности президента. Нужна четкая координация, вплоть до применения антитеррористической операции”, - заявил Порошенко.

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По его словам, ”если не навести немедленно порядок в конкретном городе, то действия этих террористов, которые финансируются из-за границы, которые готовятся специалистами спецслужб соседнего государства, то мы будем иметь значительно больший объем проблем, с которыми будет очень трудно справиться”.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не отказалась от попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

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6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодые люди с пророссийскими лозунгами осуществили попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России.

Донецкая ОГА и УСБУ в Луганске – до сих пор в руках вооруженных сепаратистов.

Сегодня ночью в Донецке сепаратисты захватили областную прокуратуру, здание уже освобождено от посторонних, а также в городе Славянск – райотдел милиции, горадминистрацию и здание СБУ.

Кроме того, в Донецке захвачены здания областных управлений МВД и СБУ.