Порошенко призывает немедленно созвать заседание СНБО по ситуации на востоке Украины
Он считает, что нужна четкая координация, вплоть до применения антитеррористической операции.
Кандидат в президенты Украины, внефракционный народный депутат Украины Петр Порошенко призывает немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия решения по ситуации на востоке Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, об этом он сказал в эфире телеканала ”Ровно-1”.
”Немедленно созвать СНБО или принять решение исполняющего обязанности президента. Нужна четкая координация, вплоть до применения антитеррористической операции”, - заявил Порошенко.
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По его словам, ”если не навести немедленно порядок в конкретном городе, то действия этих террористов, которые финансируются из-за границы, которые готовятся специалистами спецслужб соседнего государства, то мы будем иметь значительно больший объем проблем, с которыми будет очень трудно справиться”.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не отказалась от попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
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