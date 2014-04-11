НАТО не планирует военных действий в Украине - Расмуссен

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена, сделанное сегодня в столице Болгарии - Софии.

”Наша позиция является очень четкой. Она заключается в том, чтобы найти политическое и дипломатическое разрешение кризиса. Считаю, что первым шагом должно стать отведение Россией войск от границ (с Украиной) и участие в уменьшении напряженности”, - сказал Расмуссен после переговоров с болгарским президентом.

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Расмуссен отметил, что НАТО ”не рассматривает военных вариантов”, но концентрируется на том, чтобы обеспечить эффективную оборону государств - членов Альянса. ”Мы выполним все необходимые шаги, чтобы быть уверенными, что коллективная оборона является эффективной”, - сказал он.

Расмуссен не исключил, что НАТО может увеличить свое присутствие в Болгарии, и напомнил о последнем увеличении сил Альянса в странах Балтии, на Черном море и мониторинг самолетами AWACS территорий Румынии и Польши.

”Последующие действия могут включать в себя обновление планов обороны, расширение маневров и дислокации вооруженных сил”, - сказал генсек Альянса.