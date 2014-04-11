В Николаеве милиция задержала мужчину, подозреваемого в том, что вечером 9 апреля на центральной площади Николаева он облил зеленкой журналиста «Пpecтyпнocти.HET» Aлeкceя Дpoздoвa.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского горуправления милиции, на следующий день после инцидента, 10 апреля, находясь на перекрестке улиц Советской и А.Макарова, журналист увидел мужчину в котором узнал своего обидчика и попросил помощи у правоохранителей. Указанный 50-летний местный житель был задержан нарядом батальона патрульной службы милиции и доставлен в Центральный райотдел милиции.

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В райотделе задержанный объяснил, что в тот вечер он действительно проходил рядом с митингующими, но участия в произошедшем инциденте не принимал.

Сотрудникам милиции составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В настоящее время материалы по факту мелкого хулиганства в отношении журналиста «Пpecтyпнocти.HET» сотрудниками Центрального райотдела милиции г.Николаева направлены в Центральный районный суд.

Как сообщал УНИАН, вечером 9 апреля на центральной площади Николаева aгpeccивнo нacтpoeнныe пророссийские активисты нaпaли нa кoppecпoндeнтa местного интернет-издания «Пpecтyпнocти.HET» Aлeкceя Дpoздoвa и oблили eгo зeлeнкoй.