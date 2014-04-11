Президент Чехии считает, что агрессию России нужно остановить

Об этом чешский президент заявил сегодня на конференции в Праге, посвященной 10-летию вступления Чехии в Европейский союз.

По его словам, вторжение России в Украину может иметь продолжение, например, оккупацию сепаратистского региона Молдовы Приднестровья, а если понадобится, и всей Молдовы. «Возникнет цепная реакция, некий эффект снежного кома, который будет трудно без серьезных потерь остановить», - считает Милош Земан.

Президент Чехии выразил надежду, что НАТО и ЕС найдут отвагу, чтобы применить шаги, которые бы остановили Россию на пути дальнейшей агрессии в отношении Украины. И ранее чешский президент уже предостерегал, что оккупацией Крыма агрессия России в отношении Украины может не закончиться.

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Зато премьер Чехии Богуслав Соботка, который также выступил на конференции, считает, что украинско-российский кризис не должен вести к «некому новому кругу Холодной войны, чтобы снова в Европе возводились какие-то новые железные занавесы между Европейским союзом и Россией». По его мнению, нужно искать не «военное, а лишь политическое решение» кризиса.

В юбилейной конференции в Праге принимают участие также президент Европейского парламента Мартин Шульц и комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства ЕС Штефан Фюле.