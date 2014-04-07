Толпа сепаратистов в Донецке объявила о создании "Донецкой республики" (онлайн-трансляция)

Захватившие Донецкий областной совет сепаратисты заявили о создании Независимой Донецкой республики. Данное решение было принято на внеочередной сессии самопровозглашенного "народного совета" Донецкой области и оглашено ведущим участником митинга у стен здания областного совета, сообщает ОстроВ.

Выступающий объявил, что с этого момента создана Независимая Донецкая республика. "Отныне Донецкая область является независимой республикой. Ура!".

Толпа встретила это заявление овациями и криками "Россия, Россия". Позже выступающий добавил, что данное решение принято на внеочередной сессии.

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Позже "народный совет" принял еще одно - решение - о вхождении вновь созданной республики в состав России. Митингующие встретили эту информацию криками: "Путин, помоги!"

Как сообщалось ранее, сепаратисты требовали принять данное решение на легитимной сессии областного совета, однако депутаты не собрались, поэтому их "лишили" мандатов и "сформировали" "народный областной совет".

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В настоящее время с флагштока возле областного совета снят флаг Донецкой области и заменен на флаг "Донецкой республики".

Митингующие продолжают укреплять баррикады, подвозят автомобильные покрышки. Со сцены просят о помощи транспортом. Рядом с баррикадами стоят бочки с горючей смесью, и как заявил корреспонденту "ОстроВа" один из активистов, они готовы в случае необходимости их поджечь.