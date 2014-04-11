Пресс-служба Царева заявила, что политик пропал

01:50, 11 апреля 2014
Политика
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Народный депутат, кандидат в президенты Украины Олег Царев был вывезен в неизвестном направлении из гостиницы "Променад" в Одессе сотрудниками спецназа.

Олег Царев / telegraf.com.ua

 Об этом сообщает его пресс-служба.

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 "Олег Царев вывезен в неизвестном направлении. Связи с ним нет, мобильный телефон не отвечает. Боевики, блокировавшие гостиницу, были зачищены активистами Антимайдана, которые пришли с Куликового Поля поддержать Олега Царева. Мы серьезно обеспокоены тем, что с ним нет связи", - сказано  в сообщении.

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