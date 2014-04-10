Из-за дождя перед зданием СБУ в Луганске остались всего 150 сепаратистов

Как сообщает корреспондент УНИАН, утром на огражденной баррикадамитерритории находятся активисты в полиэтиленовых дождевиках и редкие зеваки под зонтиками. Всего на площади перед зданием, в парке и на оборонительных сооружениях рассредоточены около 100-150 человек. Большинство прячутся в палатках, установленных в сквере Памяти.

На проезжей части перед зданием СБУ появилась деревянная конструкция, похожая на каркас для навеса, которую местные митингующие называют «висилицей для бандеровцев». Под ней проходит уже ставший традиционным молебен.

Возле фонтана в сквере появились оборонительные сооружения из мешков с песком. Со стороны торгового центра «ГУМ» растянута металлическая сетка-рабица и колючая проволока «егоза».

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находится в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание СБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

По данным СБУ, по состоянию на 04.00 среды, из захваченного здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.

В то же время 9 апреля в Луганской милиции не подтвердили информацию о том, что здание управления СБУ в Луганской области заминировано и внутри находятся заложники. Также, по данным милиции, среди пророссийски настроенных активистов, захвативших здание СБУ, нет граждан Российской Федерации.