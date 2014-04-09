В Луганске сепаратисты установили палаточный городок и вторую линию баррикад во СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, палаток насчитывается около 10 штук. Баррикады строятся, в основном, из досок и автомобильных шин. Люди несут воду, одеяла, продукты питания.

На данный момент на площади находится около 1000 человек, среди которых и случайные прохожие.

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Со сцены постоянно звучат призывы не доверять средствам массовой информации, поскольку все журналисты врут. Активисты призывают людей подходить и своими глазами увидеть, что происходит.

В целом, обстановка мирная - со сцены звучат песни в исполнении луганских бардов, время от времени проходит молебен.

Сейчас людей на площади меньше, чем вчера в это же время.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое было в управлении. Вечером 8 апреля в Службе безопасности заявили, что сепаратисты заминировали здание СБУ в Луганске и удерживают около 60 заложников.

По данным СБУ, по состоянию на 04.00 среды с восторженной здания УСБУ вышли 56 человек без оружия. Переговорный процесс об освобождении здания продолжается.

В то же время 9 апреля в луганской милиции не подтвердили информацию о том, что здание управления СБУ в Луганской области заминировано, и внутри есть заложники. Также, по данным милиции, среди пророссийски настроенных активистов, которые захватили здание СБУ, нет граждан Российской Федерации.