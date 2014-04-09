Украинцы собрали на потребности армии более 91 миллиона гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, из этой суммы 86 млн 802 тыс. грн – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины.

В частности, с помощью звонков на единый мобильный номер “565” на поддержку украинской армии перечислено 23 млн 103,5 тыс. грн (все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины).

Читайте такжеУкраинская армия будет получать помощь от партий и политиков

Кроме того, на счета Минобороны поступило 26,6 тыс. дол. США и 29 тыс. евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы), остаток иностранной валюты на счетах Минобороны Украины составил 13,3 тыс. долларов США (гривневый эквивалент – 142,2 тыс. грн) и 14,5 тыс. евро (гривневый эквивалент – 216 тыс. грн).

Собранные средства пойдут, в первую очередь, на системы жизнеобеспечения армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль сегодня в комментарии журналистам перед заседанием правительства.

“Почти 90 млн грн собрали граждане Украины на потребности армии. Они все пойдут на потребности военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это бронежилеты в первую очередь, системы защиты для людей, находящихся сейчас в окопах, это системы жизнеобеспечения, то есть это одеяла, матрасы”, - отметил глава оборонного ведомства.

Читайте такжеУкраинские военные показали, чем могут ответить оккупантам

Он также прибавил, что с 2004 года “ни одной подушки, ни одного матраса не было закуплено”, поэтому сейчас полностью обновляются системы жизнеобеспечения.

Кроме того, Коваль уверил, что военнослужащие настроены патриотично и четко выполняют задачи.