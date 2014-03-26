На потребности украинских войск и пограничников выделено 1 млрд гривен
11:40, 26 марта 2014Политика
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Выделен 1 млрд гривен на нужды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничников.
Для потребностей украинского войска и пограничников выделено 1 млрд гривен - Турчинов
/ REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
Он отметил: «Несмотря на колоссальные проблемы с финансированием и ресурсами, 1 млрд грн выделен для нужд наших вооруженных сил и военных формирований, в частности Национальной гвардии и пограничников”.
“Это первый серьезный транш в пределах тех бюджетных изменений, которые мы с вами приняли относительно поддержки армии”, - добавил Турчинов.
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