На потребности украинских войск и пограничников выделено 1 млрд гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Он отметил: «Несмотря на колоссальные проблемы с финансированием и ресурсами, 1 млрд грн выделен для нужд наших вооруженных сил и военных формирований, в частности Национальной гвардии и пограничников”.

“Это первый серьезный транш в пределах тех бюджетных изменений, которые мы с вами приняли относительно поддержки армии”, - добавил Турчинов.